Tifoso dell’Hockey. Muore a 51 anni

Il sorriso nonostante tutto. Nonostante la prematura scomparsa della mamma, nonostante quella malattia che l’ha torturato a lungo. Federico Bresciani si è arreso a 51 anni dopo aver affrontato la vita col sorriso. Padre di una ragazza adolescente, Federico era molto conosciuto: lavorava nella ditta edile col fratello Stefano e il padre Marino ed era tifosissimo dell’Hockey Forte (ha seguito ogni partita fino a quando le condizioni fisiche glielo hanno permesso) e della Fiorentina. Grande appassionato di montagna, da ragazzo amava scalare in arrampicata. Un concentrato di energia che contagiava chiunque, affrontando comunque le difficoltà di quel male terribile.

"Con il tuo lavoro – è il ricordo di Piero Tosi, presidente Hockey Forte dei Marmi – hai contribuito a costruire la casa dove abito e la pizzeria che mi permette di vivere, e questo me lo porterò sempre nel cuore. In tutti questi anni ci ha accumunato anche l’hockey, tu sugli spalti a fare casino ed io come presidente, tu che ogni volta mi chiamavi per avere un biglietto ed io che mugugnavo ma alla fine, mi faceva piacere poterti accontentare. Anche quest’anno è stato così, una tua telefonata, io che acconsentivo, e tu che mi dicevi … ok, se non sto troppo male vengo… ma spesso, sempre più spesso, poi non ti vedevo in tribuna. E come purtroppo accade, ti accorgi di una persona solo quando non c’è più. Il tuo soprannome è palese, sei sempre stato un “testone”, ma in mezzo a tanti difetti, il cuore, la simpatia, la disponibilità, non le hai mai risparmiate a nessuno".

I funerali oggi alle 10 nella chiesa di Vittoria Apuana

Fra.Na.