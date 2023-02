“Thekla“, la nuova bionda del Birrificio

E’ in arrivo da domani una nuova creazione del Birrificio del Forte: “Thekla“. La bevanda viene presentata in questi giorni anche al Beer&Food Attraction di Rimini. Si tratta di un’etichetta in stile American IPA che andrà a prendere posto tra i prodotti già disponibili, accanto alla sezione delle “fondamentali” e alle etichette che ne fanno parte, dalla “Gassa d’amante“ alla “Regina del Mare“. La ricetta prevede un assortimento di luppoli statunitensi tra i quali figurano il Citra, con le sue note di agrume a scorza gialla, il Mosaic, con il suo contributo fruttato esotico e una varietà sperimentale, il cui codice identificativo è HBC 586, una cultivar che il birrificio aveva già avuto modo di testare.