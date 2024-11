Terribile schianto auto-moto. Amputata la gamba a un 54enne

Terribile schianto nella notte in via Alpi Apuane. Un motociclista di 54 anni ha riportato l’amputazione di una gamba per le lesioni gravissime subite nel violento urto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 3 in una zona tristemente famosa per i tanti incidenti. Secondo una prima sommaria ricostruzione della dinamica, in curva l’auto e la moto per l’eccessiva vicinanza avrebbero impattato: la peggio è toccata al centauro, S.C., 54 anni di Pietrasanta. Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi ma le condizioni dell’uomo sono apparse gravissime: ha riportato un politrauma ed è stato portato in condizioni critiche all’ospedale di Cisanello con Pegaso. Qui i medici l’hanno sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico per l’amputazione di una gamba. Ad effettuare i rilievi gli agenti della polizia stradale. È risultata illesa invece – anche se sotto choc – la conducente della vettura, una donna di 36 anni di Pietrasanta che è risultata positiva all’alcoltest.

Poche ore prima, nel pomeriggio, a poche decine di metri di distanza si è verificato un altro sinistro, stavolta con l’intervento della polizia municipale e, fortunatamente, con conseguenze di minor gravità. Un autoarticolato di una ditta di Castelnuovo Garfagnana che era appena stata in un’azienda di granulati, uscendo da via Deposito per immettersi sulla ex Provinciale ha impattato contro una vettura Citroen condotta da G.L., una donna residente a Pietrasanta. Traffico in tilt e soccorsi per la conducente dell’auto che si trova ricoverata al Versilia anche se non in prognosi.

Francesca Navari