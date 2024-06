Terremoto urbanistica. Sorbo rischia il posto

Mentre i bookmakers della politica pietrasantina avevano già puntato sul Museo Mitoraj come principale terreno di battaglia, ecco che l’urbanistica si prende improvvisamente la scena rischiando di far vacillare la maggioranza. Nessuno osa dirlo pubblicamente, ma le critiche nell’edizione di ieri della “Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto“ al piano operativo approvato in commissione, in vista dell’approvazione in consiglio comunale, potrebbero costare la poltrona all’assessore a urbanistica ed edilizia Ermanno Sorbo, espressione della stessa lista. Le sue parole, specie quando dice di non volersi assumere la "responsabilità" dello strumento urbanistico, hanno avuto l’effetto di scuotere il centrodestra proprio perché pronunciate dall’assessore al ramo. Anche il consigliere e presidente della commissione urbanistica Giacomo Vannucci, pure lui della “Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto“, si è detto "non soddisfatto" del piano, incolpando però la Regione e promettendo di rimetterci mano dopo averlo votato al prossimo consiglio "con senso di responsabilità".

Il sindaco Alberto Giovannetti al momento preferisce non commentare, a differenza del Pd che invece mette subito il dito nella piaga: "Ci fa piacere che il gruppo di Mallegni si sia reso finalmente conto che il piano sarà completamente diverso rispetto a quello adottato nel 2021, vedi le promesse ai cittadini che non verranno mantenute. Curioso che la sfiducia venga dall’assessore, sancendo di fatto una sfiducia nei confronti della propria maggioranza. Con Mallegni che non ha perso occasione per rimarcare quanto questa maggioranza e questo sindaco non gli piacciano: un campo minato in cui forse qualcuno trarrà le ovvie conseguenze".

d.m.