Termosifoni ghiacci. Gli studenti in classe con piumini e giubbotti

Al disagio dei ritardi nella partenza del servizio di ristorazione scolastica (ieri, sul portale della Provincia che si occupa delle gare per conto dei Comuni, la pratica sulle mense di Massarosa risultava ancora in corso…), negli ultimi giorni si sono aggiunti quelli per il freddo. Diverse voci dal territorio si solo levate per sottolineare che i bambini massarosesi hanno dovuto fare lezione col piumino addosso, a causa di impianti di riscaldamento non funzionanti. Per fortuna, il problema dovrebbe risolversi in modo ‘naturale’, con temperature leggermente in aumento nei prossimi giorni rispetto alle minime tra il fine settimana e la mattinata di lunedì.

In ogni caso, da piazza Taddei l’assessore alla scuola Mario Navari rassicura i genitori: il problema è già stato preso in carico dal Comune e potrebbe già considerarsi risolto. "Da venerdì scorso, gli operai stanno provvedendo alla messa in funzionamento delle caldaie per il riscaldamento – spiega l’assessore –; con stamattina (ieri per chi legge; ndr), dovrebbe essere finito il giro di tutte le scuole". Al rientro da scuola di oggi, dunque, i genitori sapranno se il disagio è stato effettivamente risolto oppure se bisognerà attendere ancora qualche giorno. Nel frattempo, continua a tener banco la questione delle mense, con i genitori sempre più spazientiti: "Essere arrivati a metà novembre senza ancora aver attivato il servizio è una cosa vergognosa – sbotta il papà di un bambino che frequenta le elementari di Piano di Conca –; che facciamo, partiamo nel 2024?".

RedViar