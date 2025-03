Tempo di Canzonetta. Tra risate e solidarietà

Si intitola “Anco la razza è doventato un pescio fino“ la nuova canzonetta – scritta da Beppe Vannucchi e diretta insieme a Simone Remedi – che la compagnia “Cantiere Teatro Viareggio“ porta in scena da domani a sabato (dalle 21) sulle tavole dello “Jenco“.

La commedia – nata con lo scopo di tenere viva la tradizione del vernacolo viareggino – è ovviamente ambiantata a Viareggio. E ruota attorno alle vicende di quello che resta di una famiglia salmastrosa che tira avanti con difficoltà un banco al mercato. "E, oltre alle avversità oggettive – spiega Remedi –, deve fare anche i conti con la debolezza per l’azzardo che il figlio, gestore dell’attività e “intopatore” per necessità e vocazione, ha ereditato dalla madre". Riuscirà Adamo Bonuccelli a risolvere i suoi guai? "Di sicuro – prosegue – l’inventiva non gli difetta e le sue pensate lo porteranno a interfacciarsi con personaggi che in vernacolo viareggino è pacifico definire “curiosi”. Ma noi dobbiamo fermarci qui per non “scoprire l’altarini”".

Il cast è composto da Simone Remedi, Federica Michetti, Iacopo Gori, Marco Passaglia, Vanessa Cinquini, Claudio Bertolozzi, Claudio Bini, Nicola Petrucci, Bernardetta Ziliotti, Paola Morescalchi, Antonio e Eva Locatori, Barbara Domenici e il “menestrello” Silvia Ghilarducci. Gli ultimi biglietti, fino ad esaurimento, si possono acquistare alla cassa la sera stessa dello spettacolo. L’incasso, tolte le spese, verrà devoluto all’associazione Agape presieduta da Sara Santucci.