Teatro solidale “Rent“ di Larson con Next Artist

PIETRASANTA

Uno spettacolo che ha avuto un grande successo nel periodo invernale: sarà riproposto agli spettatori delle vacanze il giorno di Ferragosto alle 21 al Teatro della Versiliana. Si tratta di “Rent” di Jonathan Larson, il musical ispirato alla “Boheme” di Giacomo Puccini, che andrà messo in scena con la compagnia versiliese Next Artist, guidata da Antonella Padolecchia. La storia è quella di un anno di vita di un gruppo di giovani artisti e musicisti poveri che lottano per sopravvivere ed esprimere le loro velleità artistiche nella lower East Side di New York. Lo spettacolo originale ha vinto il premio “Tony Award” come miglior musical e persino il premio “Pulitzer” per il teatro. Le coreografie sono di Rossella Ricci, la regia di Mirko Galeotti, direzione vocale di Andrea Quintavalle e Mya Zani. In scena, giovani e giovanissimi che Antonella Padolecchia, ex insegnante di lingua inglese, forma con i suoi laboratori teatrali rivolti alle scuole superiori della Versilia, che

hanno un grande seguito e presentano spettacoli in lingua inglese. Dai classici di Shakespeare ai musical moderni, un lavoro impegnativo che dà grandi soddisfazioni, come appunto è accaduto quest’anno con “Rent”. Una parte del ricavato del musical (prezzo unico 15 euro) sarà devoluto all’associazione di inclusione sociale, “L’uovo di Colombo”. I biglietti per “Rent” sono disponibili anche alla sede dell’associazione, in via Matteotti 180, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18.30 e il giovedì dalle 9 alle 12.

Informazioni al cell.320 6113373.

C.S.