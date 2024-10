Teatro Manzoni. Volti tv e attori per il calendario

Giornalisti, volti tv, medici pronti a interagire col pubblico e cantautrici di fama prestate al teatro. E’ nutrito anche quest’anno il programma della stagione 2024/25 promosso dall’associazione culturale ‘Meglio di Ieri’ al teatro Vittoria Manzoni di Massarosa (inizio alle 21,15). Primo appuntamento sabato prossimo: ospite sarà il dottor Stefano Manera medico chirurgo specializzato in anestesia e rianimazione. Sabato 26 ottobre una coppia artistica al femminile di livello: Bottega Poggi presenta scritto e diretto da Stefania Porrino con Mariella Nava e Daniela Poggi. Sabato 9 novembre ecco Giuseppe Rinaldi uno dei giornalisti di cronaca nera più autorevoli e scrupolosi. Autore e volto storico di “Chi l’ha visto?”, ma anche conduttore di “Detectives – Casi risolti e irrisolti”, “Commissari”, “Faking it”. Un altro volto dei programmi tv è quello di Carmelo Abbate in calendario sabato 23 novembre con una conferenza teatrale. Un caso di cronaca che ha commosso l’Italia è quello della piccola Yara Gambirasio: a questo è ispirato di e con Sandro Torella in cartellone il 29 novembre. Sabato 7 dicembre sarà Silver Nervuti con . Lui è un semplice osservatore che si guarda intorno e vede cosa sta succedendo, conti che non tornano e cose che non sono come ce le raccontano. Per info e prenotazioni 333-8095928 (anche whatsapp). "Ripartiamo alla luce dell’ottimo risultato dei 2 anni passati_ spiega Daniel Griva, fondatore e presidente dell’associazione Meglio di Ieri _ che hanno dimostrato la presenza di un pubblico sempre più affezionato ad uno dei calendari teatrali ormai consolidati in Versilia che registra sold out".