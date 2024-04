Tassista aggredito dopo la corsa in auto. Caccia al rapinatore

Brutto episodio ai danni di un tassista viareggino, aggredito a scopo di rapina da un uomo che si era presentato come un cliente. È accaduto sabato sera. Alla stazione di Viareggio, il giovane, che i carabinieri avrebbero già identificato, ha chiesto un passaggio verso Marina di Pietrasanta. Ma arrivati a Lido ha pregato il conducente di fermarsi, e ha chiesto un aiuto a scendere dall’auto. Ha raccontato di avere un malore, e così il tassista ha lasciato il posto di guida per sostenerlo. Il giovane, secondo quanto denunciato dalla vittima, a quel punto l’avrebbe assalito. Ne è nata una colluttazione, e le intenzioni del malvivente a quel punto sono apparse chiare. Voleva impossessarsi delle chiavi del veicolo, per rubarlo. Ma il tassista non ha ceduto, ha provato a fuggire ed è stato raggiunto e spinto a terra. Grazie all’intervento di quattro persone, il giovane ha desistito ed è fuggito.