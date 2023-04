Tari Sono previste le agevolazioni Da oggi si potrà fare richiesta

Via libera a partire da oggi (fino al 16 maggio) alla possibilità di presentare domanda per le agevolazioni sulla Tari approvate dall’amministrazione comunale e rivolte alle famiglie a basso reddito. La richiesta potrà essere presentata esclusivamente on line tramite il portale del cittadino e tra i vari requisiti c’è soprattutto la soglia Isee: per i nuclei di una sola persona dovrà essere entro 12.230 euro per l’esenzione e tra 12.231 e 13.500 euro per la riduzione del 50%, mentre per i nuclei pluricomposti non dovrà essere superiore a 10.300 euro per l’esenzione e compreso tra 10.301 e 13.500 euro per la riduzione del 50%. L’Infopoint del Comune, che può essere contattato allo 0584-795232, come sempre offrirà supporto ai cittadini nella procedura di inoltro delle domande e per qualsiasi altra richiesta.