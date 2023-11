Tari, sgravi in arrivo. Stanziati 70mila euro

LaTari si alleggerisce per le fasce più deboli della popolazione: lo ha stabilitp la giunta comunale a metà della scorsa settimana. Per finanziare gli sgravi, il Comune userà delle risorse ’extra’ certificate alla metà di ottobre dalla Conferenza dei sindaci: si tratta, in totale, di poco più di 70mila euro. In questo modo, come da normativa vigente, gli sgravi stabiliti per le famiglie meno abbienti non saranno ricaricati sugli altri contribuenti.

Il ’contributo dalla conferenza zonale Fras’, quantificato in 71.463,87 euro,è stato dirottato interamente sulle riduzioni in bolletta, ed è dunque il tetto massimo totale degli sgravi riconoscibili: una prima tranche, da 56.994,98 euro, sarà applicata ai soggetti nel cui nucleo familiare sono presenti dei minori; il resto della cifra, 14.468,89 euro, sarà invece da suddividere per tutti gli altri. La riduzione e il ricalcolo della pretesa tributaria sarà applicata solo a coloro che, oltre a possedere i requisiti per lo sgravio, risulteranno in regola con i pagamenti precedenti e non avranno pendenze relative alla Tari. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di riduzione della Tari da parte delle famiglie che rispondono ai requisiti è stata fissata al 29 dicembre alle 12. Nel frattempo, il Comune si sta muovendo per predisporre la modulistica per la presentazione delle domande. Grazie al contributo ricevuto, dunque, il Comune riesce a garantire una boccata d’ossigeno alle famiglie meno abbienti, senza appesantire le bollette degli altri contribuenti come da disposizione delle normative vigenti.