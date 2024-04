Tarabella (Pd): "In via Lungofiume l’asfalto sta cedendo"

"In via Lungofiume c’è un grosso problema strutturale a causa del cedimento dell’asfalto: l’amministrazione comunale intervenga il prima possibile". A lanciare l’sos è la capogruppo Pd Irene Tarabella (nella foto), preoccupata non solo per quanto sta accadendo a Ponterosso ma anche per le criticità riscontrate in altre frazioni. "Nelle ultime settimane – scrive – ci sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei cittadini che vivono in condizioni di disagio nelle loro borgate. Dalle zone in cui l’illuminazione è carente, vedi la località Nespolo a Capezzano Monte, Vallecchia, via Bernini all’Africa e via del Serraglio e via Sicilia ai Macelli, a quelle in cui manca il segnale per telefoni e tv, come la prima collina di Vallecchia. Fino all’emergenza più grossa: il passaggio di mezzi pesanti in via Lungofiume, lato Aurelia – conclude – ha creato una crepa e un abbassamento del manto. Si intervenga tempestivamente per evitare il crollo della strada sul fiume Versilia".