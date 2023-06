Tappeti di segatura Presentati i bozzetti

Manca sempre meno alla suggestiva notte dei Tappeti di segatura, in programma per il Corpus Domini tra il 10 e l’11 giugno nel centro storico di Camaiore, tra via Vittorio Emanuele e via XX Settembre. Una tradizione consolidata e amatissima, che richiama aficionados da tutta la Versilia. Intanto, per rendere più frizzante l’attesa, al Teatro dell’Olivo si è tenuta la presentazione ufficiale dei bozzetti, un’assoluta novità, nel corso di una serata condotta da Fabrizio Diolaiuti. Per l’occasione, tanti ospiti hanno animato l’appuntamento raccontando aneddoti e rievocando ricordi delle edizioni passate del Corpus Domini: una storia ripercorsa con il contributo dello storico Luca Santini, del presidente dell’associazione Tappeti di Segatura Massimiliano Turba, del tappetaro Franco Benassi e del priore di Camaiore don Silvio Righi. Per l’amministrazione, sono intervenuti il sindaco Marcello Pierucci e l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Favilla.

A seguire, per il main event sono stati svelati i 17 bozzetti degli altrettanti gruppi protagonisti dell’edizione 2023. Il tema delle opere, scelto dal priore, è l’Albero della Vita, e cioè la pianta che Dio, nella Genesi, pone al centro dell’Eden. Si tratta di un ricorrente tema architettonico in colonne e capitelli, ma anche cristianamente simbolo di vita, salvezza e resurrezione: si uniscono, quindi, elemento decorativo e significato teologico, creando un profondo spunto di riflessione per opere dei Tappetari. L’appuntamento è dunque per il Corpus Domini, quando i tappetari potranno dispiegare tutta la loro maestria, candidata a patrimonio immateriale dell’Unesco 2024.

RedViar