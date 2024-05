Tano Pisano. Ecco “Apuane“. Murales artistico

Dopo La mia Guernika, il murale che tanto successo ha ottenuto nel 2023, Tano Pisano torna a proporre una sua creazione site-specific nello spazio pubblico sul muro esterno del complesso monumentale di Sant’Agostino a Pietrasanta.

Si intitola semplicemente Apuane la grande pittura realizzata dall’artista siciliano di nascita e versiliese d’adozione, che il sindaco Alberto Stefano Giovannetti inaugurerà sabato (alle 18) – alla presenza anche del Presidente del Consiglio Comunale, Paola Brizzolari –, restando poi visibile per tutti fino al prossimo 5 gennaio 2025.

L’opera di Pisano rinsalda il legame tra l’artista e la città versiliese dove vive e lavora dal 2016 e che poco più di un anno fa gli ha conferito la cittadinanza onoraria. "Creare occasioni di sorpresa, attraverso l’arte, per i visitatori di Pietrasanta, è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati – dice Alberto Stefano Giovannetti, sindaco di Pietrasanta e assessore alla cultura –. Abbiamo accolto con grande piacere la proposta del Maestro Tano Pisano, che va proprio in questa direzione, di ripetere l’installazione sperimentata un anno fa sulla parete del complesso di Sant’Agostino, stavolta ispirandosi a un genio come Michelangelo e a un profilo iconico per questa terra, le Apuane. Due elementi che, colti dalla maestria di Pisano parlano di Versilia e della nostra città lì dove non ti aspetti, lungo la strada che porta a piazza Duomo".