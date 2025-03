Taglio piante in montagna: "Pericolo per gli scuolabus"

Ulteriore intervento di taglio di piante potenzialmente pericolose sulla strada della montagna, in particolare il tratto che da Minazzana porta al Fossone. "Talora qualcuno si chiede il motivo dei provvedimenti urgenti di chiusura della scuola di Basati in occasione di certi avvisi meteo – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – e la ragione è questa. In pericolo, infatti, non c’è la scuola di Basati, ma il trasporto dei bambini con lo scuolabus. Se gli adulti possono sempre scegliere se mettersi in strada sotto l’imperversare del maltempo magari aspettandone l’attenuazione, i bambini non possono fare questa valutazione. Ci sono almeno venti anni di accrescimenti eccessivi da rimuovere, e lo stiamo facendo in modo sistematico. Dal 2022 ad oggi abbiamo già rimosso almeno 250 piante pericolose. Ma non basta. Continueremo quindi a bonificare man mano i vari percorsi dello scuolabus, reperendo via via le risorse di bilancio, e fino a cessate esigenze"