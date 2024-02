Sylacauga festival. Cercasi “ambasciatore“

La secolare tradizione artistica della Piccola Atene torna a volare oltreoceano rinnovando l’amicizia culturale con la città di Sylacauga, nello stato Usa dell’Alabama, avviato nel 2009. Anche quest’anno il Comune parteciperà infatti al “Sylacauga magic of marble festival”, manifestazione dedicata alla scultura in calendario dal 2 al 13 aprile e come sempre verrà scelto un artista o artigiano che dovrà rappresentare la città in veste di ambasciatore. Compito che l’anno scorso fu svolto dall’artista spagnolo ma pietrasantino d’adozione Marcos Augusto Dueñas, e via via a ritroso come l’artista pietrasantino Marcello Giorgi nel 2019.

Il bando è rivolto pertanto ad artisti e artigiani locali desiderosi di rappresentare l’artigianalità e di fare da mentore ai partecipanti del festival. Tanto che avrà inoltre la possibilità di creare una propria opera destinata ad entrare nella “B.B. Comer memorial library“, la biblioteca pubblica di Sylacauga inserita dal 2005 nel registro nazionale dei luoghi storici. L’ambasciatore di Pietrasanta, ospitato gratuitamente dagli organizzatori, sarà introdotto nei musei e nei centri artistici e culturali della capitale Montgomery e di Auburn e Birmingham attraverso la presentazione della propria attività e della città. I professionisti interessati a partecipare al bando dovranno avere un’esperienza comprovata nella lavorazione del marmo con strumenti tradizionali e ad aria compressa, una conoscenza fluida della lingua inglese e presentare un elaborato grafico, preferibilmente in 3D, dell’opera che intendono realizzare al festival. Candidature entro le 12 del 4 marzo utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Comune: info [email protected]