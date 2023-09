’Sviluppo’, prove di ampliamento. Si punta alle mense di Massarosa

Più lavoro, che fa rima con più introiti, fatturato e dipendenti da impiegare. A cullare questa speranza è la “Pietrasanta Sviluppo“, che pochi giorni fa ha annunciato gli incassi record della stagione estiva del bagno “Pietrasanta“ – quasi 500 milioni di euro – e che ora potrebbe aumentare ulteriormente il proprio volume d’affari prendendo in gestione le mense scolastiche di Massarosa. L’esito del bando è atteso al massimo tra una decina di giorni e la multiservizi “sente“ di avere tutte le carte in regola. La carta in più, se così possiamo chiamarla, è il fatto di aver presentato domanda insieme alla ditta “Sodexò“, che già da due anni svolge questo servizio a Massarosa.

Non solo: durante il periodo di “vuoto“ amministrativo a Massarosa, dopo che era decaduto l’ex sindaco Alberto Coluccini, la “Sviluppo“ per 15 giorni aveva provveduto a colmare questa lacuna sfornando circa 500 pasti allo storico centro cottura di Strettoia. "Grazie ai nostri requisiti e all’esperienza sia nostra che della ’Sodexò’ – dice l’amministratore unico Pietro Bertagna – crediamo di avere buone probabilità di aggiudicarci il bando. O per lo meno ci speriamo visto che complessivamente siamo in tre ad aver presentato la candidatura. Per noi vorrebbe dire confezionare qualche centinaio di pasti in più al giorno e di conseguenza aumentare gli utili e impiegare un aiuto cuoco in aggiunta al personale – circa 40 dipendenti, ndr – che già oggi è in servizio al centro cottura di Strettoia". Restando a Pietrasanta, quest’anno la multiservizi confeziona una media giornaliera di 1.100 pasti per le mense scolastiche, con l’anno solare 2023 che chiuderà con il 15% in più rispetto al 2022. "Anche questa – prosegue Bertagna – è una buona iniezione di fiducia visto che a causa del calo di iscrizioni per motivi demografici e all’emergenza Covid avevamo registrato una perdita del 7%. In ogni modo a fine agosto abbiamo fatto una simulazione di bilancio: stiamo registrando utili in ogni comparto, incluse le mense. Nonostante al Comune per le mense fatturiamo da anni gli stessi costi, non chiederemo nulla in più".

E sempre a proposito di pasti, ieri è ripartita l’iniziativa che vedrà la “Pietrasanta Sviluppo“ ogni venerdì sfornare gratis 90 pasti da destinare alle famiglie bisognose del territorio attraverso le associazioni “Grano“ e “Azzurra“ e il parroco don Roberto Buratti. Confermando che il servizio ha anche un’anima sociale e solidale nei confronti di chi è in difficoltà.