Pietrasanta, smottamento all’ex discarica: i liquami invadono la strada

Pietrasanta (Lucca), 6 maggio 2024 – Uno smottamento, con conseguente sversamento di liquami - all'apparenza acqua e fango -, si è verificato all'interno dell'ex discarica Cava Fornace con interessamento della viabilità e aree limitrofe. Avvisata Arpat, Regione Toscana e Centro Situazioni (Ce.si) della Provincia di Lucca. Sul posto polizia municipale, vigili del fuoco e tecnici della protezione civile comunale. Lo riferisce stamani il Comune di Pietrasanta dove il sindaco Alberto Stefano Giovannetti ha disposto l'apertura del Centro Operativo Comunale di Protezione civile. La Lega con l'onorevole Elisa Montemagni e il segretario provinciale Riccardo Cavirani chiede di chiudere "immediatamente il sito di Cava Fornace”.

Da sinistra lo sversamento e lo smottamento

"Seguiamo con apprensione quanto accaduto stamani a Cava Fornace, dove uno smottamento con conseguente sversamento di acqua mista ad argilla e forse percolato ha interessato l'area contigua al sito della discarica - scrivono i due esponenti leghisti -. È dal 2015 che come Lega chiediamo con forza la dismissione e la chiusura di questo sito, nel rispetto della popolazione, dei comitati e dell'ambiente versiliese. Abbiamo presentato più volte in Regione Toscana mozioni in cui chiedevamo al Pd di chiudere il sito e più volte sono state respinte nell'indifferenza generale. Adesso è il momento per chiudere definitivamente Cava Fornace, perché episodi come questo non accadano più”. “Non è il caso di creare allarmismi ma è la dimostrazione di quanto abbiamo sempre detto - concludono - il sito non è idoneo e la regione non può autorizzare a proseguire con i conferimenti”.

Il sindaco Giovannetti ha disposto l'apertura del COC (il Centro Operativo Comunale). Sarà a breve inviato alert system per informativa alla popolazione.