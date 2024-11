Sventata truffa dei falsi carabinieri

“Pronto, chiamiamo dai Carabinieri. Suo figlio ha provocato un grave incidente”. E dall’altro capo del telefono la notizia arriva come un incubo. Così è accaduto anche ieri, in un’abitazione di Torre del Lago. Dove un’anziana, dopo un attimo di smarrimento, ha avuto la lucidità di capire di essere piombata in un altro incubo. La truffa dei finti carabinieri e del finto incidente, per cui alle vittime, con la mediazione di un avvocato fasullo, si chiedono soldi per risolvere una situazione drammatica. Questo il copione utilizzato dai truffatori, che ieri psono stati smascherati. Ma non sempre va così: nelle scorse settimane, nel centro città, una pensionata ha consegnato ai malviventi, travestiti da tutori della legge, contanti e preziosi per 30mila euro.