Viareggio, surfista salva una turista quindicenne che stava per affogare

Viareggio, 3 maggio 2022 - Un surfista viareggino con brevetto di bagnino, Giampaolo Mano di 56 anni, mentre cavalcava le onde davanti al bagno Principino, ha visto una ragazzina di 15 anni in difficoltà in mare e l’ha salvata. È successo nei giorni scorsi e ieri pomeriggio Mano è stato ricevuto in Capitaneria e premiato dal comandante Alessandro Russo che gli ha conferito un pubblico encomio con questa motivazione. "Per il lodevole e altruistico gesto, compiuto il giorno 25 Aprile 2022, nell’operazione di salvataggio di una vita umana in mare - una turista sudafricana di anni 15 - in procinto di affogare nelle acque antistanti lo stabilimento balneare “Il Principino”, nel Comune di Viareggio. Nella circostanza Ella metteva in luce pregevolissima perizia nautico- marinaresca, preclaro altruismo e, date le avverse condizioni meteo- marine, assoluto sprezzo di ogni pericolo".

Giampaolo Mano esperto surfista, con brevetto di bagnino della Società Nazionale di Salvamento di Genova, nonostante fosse libero dal servizio, non ha minimamente esitato nel prestare soccorso alla ragazza quindicenne in difficoltà e si è reso protagonista di una complessa operazione di salvataggio dall’alto coefficiente di rischio in presenza di condizioni meteo marine avverse, dando prova di lodevole spirito di iniziativa, professionalità, senso del dovere, audacia, encomiabile lucidità e non comune perizia marinaresca, "Desidero esprimere i miei sentimenti di viva gratitudine e riconoscenza per lo straordinario ed incondizionato impegno profuso da Giampaolo Mano – afferma il Comandante Russo – che ringrazio per il lodevole e altruistico gesto offrendo assistenza a una ragazza in difficoltà".