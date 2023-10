Supercar e modelle in piazza Umberto Oggi in Piazza Principe Umberto, più di venti auto di lusso come Ferrari, Lamborghini, Porsche e Rolls Royce saranno esposte per una giornata promossa dal Ccn Lido. Sei modelle, tra cui le finaliste di Miss Universo Serena Sestini e Asia Paoli, poseranno per uno shooting fotografico con abiti di Ciak Moda.