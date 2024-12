Super evento a Villa Bertelli. Sul palco uno Stradivari da 10 milioni

Sarà un prezioso e inimitabile violino Stradivari il protagonista del concerto in programma a Villa Bertelli il 22 dicembre alle 17. L’evento, che si intitolerà appunto “Stradivari e il Romanticismo“, vedrà sul palco Mihail Ion, giovanissimo e straordinario violinista rumeno, accompagnato al pianoforte da Umberto Ruboni, anche lui giovane pianista ma con un lungo e prestigioso curriculum. Ion ha il privilegio di suonare uno meraviglioso Stradivari del 1730, valutato oltre 10 milioni di euro. Questo violino, creato negli anni della piena maturità artistica di Antonio Stradivari, rappresenta una delle massime espressioni della liuteria cremonese, con un timbro potente, intenso e capace di esprimere una ricca gamma di colori. Lo strumento si distingue per la sua purezza sonora e la profondità dei suoi registri, che Mihail Ion è in grado di esaltare. Il duo Ion-Ruboni, in questo evento d’eccezione, presenterà brani di Franck, Grieg e Brahms.