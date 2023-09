Sulla Terrazza il cantiere prosegue. Così scattano i nuovi divieti di sosta

Dopo l’inaugurazione della nuova pavimentazione artistica in palladiana, era il 2 giugno 2022, proseguono un passetto alla volta i lavori per il completamento della Terrazza della Repubblica. L’intervento in corso, secondo lotto del maxi piano di riqualificazione della porta principale della città, servirà per recuperare l’intera area dei giardini.

A luglio gli operai dell’impresa edile Panza di Capannori (che si è aggiudicata l’appalto) hanno avviato l’opera dal fronte meridionale, e adesso fanno un altro passo in avanti. Da domani scatterà infatti il divieto di sosta nell’area parcheggio (25 posti auto) tra gli stabilimenti balneari Reginetta e Pinocchio. Per ottobre, seguendo il ciclo del verde, dovrebbero cominciare anche le opere di giardinaggio, con la messa a dimora delle nuove alberature, tra palme anti punteruolo rosso, tamerici, falso pepe e macchie di essenze arboree, che dovranno restituire ombra e ossigeno al quartiere di Città Giardino.

Ed è attesa anche l’apertura del cantiere per la riqualificazione di piazza Zara, su progetto curato dallo studio Stefano Dini Architetti, che con la doppia fontana ornamentale a sfioro diventerà il fulcro della rinnovata Terrazza.