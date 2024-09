"Sulla sicurezza l’assessore Alberici è assente"

VIAREGGIO

"I cittadini non ne possono più: ogni giorno leggiamo sulla cronaca di episodi violenti e di sopraffazioni. Sono mesi che la cittadinanza chiede un confronto con l’amministrazione comunale per sollecitare una presa a carico del problema, trovando però sempre un muro di gomma". È il duro affondo di Fratelli d’Italia sul tema della sicurezza attraverso la voce del segretario comunale Marco Dondolini (foto). "Le azioni da attivare per la sicurezza pubblica – osserva – possono riassumersi in alcuni punti chiave: aumentare la dotazione di sistemi tecnologici da utilizzare in sinergia tra le varie componenti delle forze dell’ordine e dell’amministrazione per il controllo delle aree più soggette a rischio; implementare il numero, migliorare la formazione e l’aggiornamento professionale del personale della polizia locale e creare un sistema informativo più efficiente. E, ultimo, creare una “consulta cittadina sulla sicurezza” che vedrebbe coinvolte prima di tutto le associazioni di categoria che normalmente sono quelle più colpite dalla criminalità". Ma in tutto questo Dondolini nota la totale assenza dell’amministrazione comunale. "Durante questa tremenda estate dal punto di vista della sicurezza, nessuno ha mai sentito la voce del vicesindaco Valter Alberici, assessore alla Polizia Municipale, che è riuscito solamente a far partire un turno di copertura h24 per i soli fine settimana dei mesi di luglio e agosto, rimanendo di fatto per tutta la stagione in balia di delinquenti e malfattori. è eviddente che questa amministrazione civica è al capolinea"