"Sulla Bolkestein il Governo segua la linea della Regione"

VIAREGGIO

Esprime soddisfazione Luca Petrucci, presidente del sindacato Sib (Balneari) di Confcommercio Lucca e Massa Carrara, per la delibera approvata dalla giunta regionale della Toscana per definire le linee guida per rilascio concessioni e determinazione equo indennizzo.

"È qualcosa di importante e apprezziamo quindi l’impegno della Regione, ma deve essere solo un primo passo – spiega Petrucci (foto)– ci auguriamo che questo atto possa essere da stimolo a Governo perché riveda i parametri sul valore aziendale".

La giunta regionale si è mossa seguendo un provvedimento del Governo Draghi.

"Il nostro sindacato ha partecipato attivamente a tutto l’iter di concertazione con la Regione che ha portato prima alla modifica della legge regionale 31/2016 e ora alle linee guida appena approvate", prosegue Nencetti. "La Regione Toscana dà fin da ora ai Comuni indicazioni importanti per la definizione dell’entità degli indennizzi. Speriamo che in sede di conversione del decreto “salva infrazioni” approvato a livello nazionale si voglia ampliare il concetto di indennizzo così come definito dalle linee guida toscane. Adesso – conclude Petrucci – cercheremo un dialogo con le amministrazioni comunali per ragionare insieme sulla concreta applicabilità e sui limiti degli indirizzi regionali".