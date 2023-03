Studi e professioni Cercansi commercialista Ristorante da Rizieri seleziona cuoco

DOTTORE COMMERCIALISTA

Studio commerciale ricerca un laureatoa di I livello o II livello motivato che voglia svolgere la pratica retribuita come dottore commercialista esperto contabile in ottica di crescita futura. Cv: [email protected]

2 CONSULENTI COMMERCIALI WELLNESS

Ego Srl ricerca e seleziona 2 consulenti commerciali, che si occuperanno della vendita dei servizi del centro tramite accoglienza dei potenziali clienti, gestione di un portafoglio di clienti frequentanti e gestione dei nuovi contratti. Procacciamento clienti grazie alle iniziative marketing del club. Attitudine alla vendita, grande entusiasmo, passione per il fitness e per il wellness a 360°, predisposizione alla relazione, orientamento al lavoro per obtv, empatia, capacità organizzativa. Cv: [email protected]

CUOCOA

La pizzeria Rizieri ricerca un cuocoa. Per candidature consegnare il proprio cv presso la pizzeria o inviarlo tramite email a: [email protected]

ADDETTOA VENDITE ON LINE

Nota azienda versiliese cerca persona esperta in tale settore da inserire nel proprio organico per gestione commercio online.

Requisiti indispensabili: conoscenza pacchetto office, conoscenza approfondita dei principali social network (facebook, instagram, tiktok) e relativi algoritmi internet marketing e s.e.o.

spirito creativo attento ai nuovi trend, forte propensione all’apprendimento e continuo accrescimento personale e adattabilita’. Cv: [email protected]

BANCONIEREA

Alimentari Santocchi di Forte dei Marmi cerca commessi per servizio al banco. Esperienza nella mansione. Periodo da maggio a settembre. Orario full time spezzato per 6 giorni lavorativi su 7.Per candidarsi contattare il numero 058480015 oppure il 3496962856

RIDER

Pizzeria “Da Baffo Bianco” a Querceta cerca per consegna a domicilio, supporto al lavoro, pulizia e riordino dei locali. Patente A o B. Periodo: da subito a ottobre con possibilità di tempo indeterminato. Orario: serale da concordare 46 giorni su 7. Per candidarsi: 3389211458 o inviare il cv a [email protected]

BARISTA

Bagno Patrizia a Lido di Camaiore cerca con esperienza e buon inglese. Tipo di contratto stagionale da maggio-settembre. Orario 13 – 21, 6 giorni lavorativi su 7. Per candidarsi chiamare lo 0584617242 o inviare cv a [email protected]