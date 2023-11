Strettoia Ramo caduto su materna: "Quell’area non è frequentata"

"Per fortuna il ramo è caduto in un’area che non viene frequentata neanche di giorno". Il dirigente dell’istituto comprensivo 2 Luca Di Martino commenta così il crollo dell’arbusto di alloro avvenuto martedì notte alle materne “Salgari“ di Strettoia. "La pianta si trova all’esterno della recinzione del plesso – spiega – e non aveva mai dato segni di instabilità. Il vento forte ha prodotto un effetto-vela: le radici hanno retto bene, ma si è rotto il tronco. In ogni modo anche se fosse successo di giorno, quella non è una zona di passaggio. A inizio anno scolastico su nostra richiesta il Comune ha mandato un agronomo per i controlli, quindi non si può dare la colpa all’ente. Non solo: in giardino abbiamo alberi da frutto piccoli e bassi, ma l’indicazione, in caso di vento, è di non uscire".

d.m.