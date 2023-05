Strettoia Casina dell’acqua Oltre 230 firme per farla spostare

Sono oltre 230 le firme raccolte dal Comitato Strettoia per chiedere al Comune di sospendere i lavori di installazione

della casina dell’acqua tra via Amos Paoli e via della Chiesa, e individuare una zona più idonea. "Abbiamo accolto positivamente la volontà dell’amministrazione uscente di portare questo servizio nella nostra frazione, come da noi richiesto – spiega il presidente Diego Pelucchini – ma l’area prescelta non è congrua trattandosi di un parcheggio pubblico. I problemi saranno diversi, vedi la riduzione del già carente numero di posti auto, fino ai probabili rischi a livello di viabilità, elemento non contemplato negli atti amministrativi legati al progetto. Ma l’elemento di maggior destabilizzazione è la mancanza di dialogo e comunicazione con la cittadinanza su un fatto arrivato come un fulmine a ciel sereno".