Street food e show Bando per la gestione

Non ci saranno solo le tradizionali sagre nell’estate massarosese. Il Comune ha indetto una manifestazione d’interesse per l’organizzazione di due eventi di strett food che si terranno in momenti distinti e avranno per protagonisti prodotti differenti. Il primo evento è in programma da venerdì 26 a domenica 28 maggio, mentre il secondo si terrà martedì 4 e mercoledì 5 luglio: entrambi si svolgeranno tra piazza dei Provenzali e il Parco di Nassiriya. L’appuntamento di maggio sarà incentrato su prodotti locali e regionali, mentre nell’evento di luglio i riflettori si accenderanno su prodotti di cucina internazionale, accompagnati da spettacoli che coinvolgeranno le scuole di ballo locali. La manifestazione d’interesse si trova all’albo pretorio del Comune e contiene tutti i dettagli per l’affidamento della gestione dei due appuntamenti.

"Confermiamo un appuntamento atteso e di qualità come lo street food – commenta l’assessore al turismo Fabio Zinzio – capace di attrarre molte persone e dare il via al meglio al ricco calendario degli eventi della stagione estiva". E proprio al turismo guarda la sindaca Simona Barsotti: "Gli eventi sono un ottimo strumento per promuovere Massarosa e farla vivere sia dai massarosesi che da chi viene a trovarci – commenta –; stiamo lavorando per preparare a meglio la stagione primaverile ed estiva". Gli interessati dovranno presentare domanda unitamente a un progetto per i due eventi, tramite Pec all’indirizzo [email protected] entro lunedì 3 aprile. Info e chiarimenti: ufficio attività produttive (0584979 364-233; [email protected]).

RedViar