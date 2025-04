Strategie per la sicurezza. Servizi interforze e in strada

Servizi mirati interforze, nelle aree “sensibili“ della città, ovvero dove l’illegalità ha messo radici; e controlli capillari sulle strade, contro la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Un fenomeno in crescita, come dimostrano i report delle forze dell’ordine. Dall’inizio dall’anno, solo per fare un esempio, gli agenti della Polizia Municipale hanno già ritirato 24 patenti (furono 76, complessivamente, nel 2024).

Sono questi i capisaldi del piano strategico studiato in vista dell’estate ("un periodo di intenso afflusso di visitatori che richiede una pianificazione accurata e coordinata per assicurare serenità a cittadini e ospiti") e condiviso nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Lucca Giusi Scaduto, che giovedì si è riunito nelle sale di Palazzo delle Muse. Alla riunione erano presenti il sindaco Giorgio Del Ghingaro, il questore Edgardo Giobbi; i comandanti provinciali dei carabinieri, colonnello Arturo Sessa, e della guardia di finanza, colonnello Andrea Canale; e la comandante della polizia municipale, Iva Pagni.

All’esito dell’analisi congiunta sulla realtà viareggina "È stato deciso di effettuare mirati servizi interforze e – si legge in una nota firmata dal sindaco Del Ghingaro e dal prefetto Scaduto – di continuare l’azione di sensibilizzazione volta a prevenire la diffusione di talune fenomenologie, come la guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche o stupefacenti". "Nelle ultime settimane, difatti, si è registrato un sensibile incremento degli accertamenti di tali illeciti, con conseguente ritiro e sospensione di patente, che, oltre ai gravi danni alla salute – prosegue la nota – ha come ulteriori effetti negativi, da un lato, di alimentare lo spaccio illegale di tali sostanze e, dall’altro, di determinare potenziali condotte devianti quali danneggiamenti e aggressioni".

La riunione è stata anche occasione "per una sintetica disamina degli interventi che l’amministrazione di Viareggio sta portando avanti sotto il profilo del decoro urbano che, costituendo pre-condizione di sicurezza, concorreranno via via a migliorare la percezione della stessa e ad agevolare i costanti dispositivi di controllo del territorio". E a tale scopo, come anticipato da La Nazione, la Municipale "garantirà – conclude la nota – il turno notturno nei fine settimana estivi e nella settimana di Ferragosto, come già effettuato nell’analogo periodo del 2024".

