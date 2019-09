Viareggio, 17 settembre 2019 - La deposizione delle motivazoioni della sentenza slitta di altri 90 giorni. I giudici della terza sezione della Corte di Appello di Firenze non sono pronti per prenunciarsi sulla strage ferroviaria del 29 giugno 2009 di Viareggio in cui sono stati condannati Mauro Moretti e altri ex vertici delle Fs più manager stranieri di imprese ferroviarie.

La sentenza di secondo grado era stata emessa il 20 giugno scorso. Secondo quanto appreso da fonti legali, il presidente della Corte di Appello di Firenze, Margherita Cassano, ha accolto la richiesta del presidente della terza sezione penale, Paola Masi, che avrebbe sottolineato la particolare complessità della stesura della motivazione della sentenza. Complessità, si ricorda, dovuta anche a 347 pagine di imputazioni, al numero degli imputati, alle parti civili (oltre 50), ai responsabili civili (19), alle società imputate (7), alle 1000 pagine delle motivazioni della sentenza di primo grado.

Le motivazioni quindi sono slittate al termine del 18 dicembre.