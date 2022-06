Strage Viareggio, processo: parla Moretti e i familiari delle vittime si voltano di spalle

Viareggio, 30 giugno 2022 - Questa mattina a Firenze è fissata, ormai da un mese, l’udienza per il processo d’Appello-bis per la strage ferroviaria di Viareggio in cui potrebbe arrivare anche la sentenza. Il procuratore generale Sergio Affronte ha rinunciato a replicare alle difese. L'ingegnere Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana ed ex Ad di Ferrovie dello Stato, uno dei 16 imputati, ha chiesto di rilasciare dichiarazioni spontanee.

Quando Moretti ha annunciato di voler parlare, i familiari delle vittime hanno rumoreggiato e protestato, soprattutto quando ha detto che in tutti questi anni non ha reagito "alle critiche e spesso alle ingiurie per rispetto alla giustizia e alle famiglie delle vittime". Moretti ha anche "chiesto scusa" ai familiari. A quel punto alcuni familiari hanno gridato "no" in aula e il presidente della Corte d'appello, Angelo Grieco, ha richiamato tutti all'ordine. Quando i familiari delle vittime hanno inscenato una protesta, sedendosi volgendo le spalle alla Corte, il presidente Grieco ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e il rispetto che si deve alla Corte. I familiari pertanto sono tornati a sedersi compostamente.

Le parole di Moretti

«Da amministratore delegato di Rfi, non potevo essere autore della politica di investimenti sul trasporto ferroviario merci né passeggeri. Non me lo consentiva la legge. Ogni politica in merito era compito di Trenitalia e delle altre imprese ferroviarie». Ha detto in una dichiarazione spontanea l'ingegner Moretti all'apertura dell'udienza del processo di appello bis. Moretti lo ha affermato contestando le ricostruzioni processuali dell'accusa che gli attribuiscono responsabilità su presunti contenimenti dei costi col mancato rinnovo del parco carri.