Strage di Viareggio, una foto su Facebook fa scoppiare il putiferio

Viareggio, 30 giugno 2022 - In politica, la forma è sostanza. E quel che si comunica apertamente conta tanto quanto quello che si lascia, più o meno consapevolmente, trasparire. Ecco perché ieri mattina ha destato parecchio clamore la scelta del Comune di aggiornare la propria pagina Facebook – sì, nel terzo millennio la politica passa anche dal dico-non dico dei social – aggiornando l’immagine di copertina con una bellissima visione di Viareggio incastonata tra il mare e le Apuane. Il problema è che ieri era il 29 giugno, anniversario della strage. E se il fatto che Viareggio sia bellissima mette tutti d’accordo, è pur vero che lo era anche il 27, il 28, e lo rimarrà pure oggi e domani. Questo, almeno, è quello che hanno pensato la maggior parte dei fruitori della pagina ufficiale del Comune. Che hanno voluto leggere nella scelta di chi gestisce il social per conto dell’amministrazione una conseguenza delle relazioni sempre più tese tra la maggioranza e i familiari delle vittime. Il ragionamento è semplice: se proprio nel giorno più delicato per la città si sceglie non solo di non commemorare la tragedia - come hanno fatto, ad esempio, Massarosa e Forte dei Marmi - ma di pubblicare un contenuto completamente diverso, forse quella che si sta facendo è una scelta di campo. Ma qua si entra nel campo della teoria e si rischierebbe di aprire un processo alle intenzioni. Oltre tutto, dati per acquisiti i dissapori tra l’amministrazione e ’Il Mondo che Vorrei’, resta il fatto che le 32 vittime sono una ferita aperta per tutta Viareggio, non solo per i familiari: a che pro, dunque, inimicarsi l’intera città che si è chiamati a rappresentare? Per ora, nonostante il diluvio di improperi virtuali ("Vergognatevi" è una delle poche espressioni pubblicabili), non è ancora arrivata ...