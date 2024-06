Strade, marciapiedi e fogne. Interventi per 600mila euro

Tagliare i tempi d’attesa assicurando interventi in grado di risolvere le criticità nell’immediato. È la filosofia, già applicata per la manutenzione del verde pubblico, che porterà l’amministrazione comunale a siglare un accordo-quadro per il cosiddetto “pronto intervento” su strade, marciapiedi e piccoli tratti di fognatura bianca. Gli interventi, complessivamente da 600mila euro, saranno realizzati nel biennio 2024-2025 e permetteranno di operare con maggior rapidità e costi più contenuti. "Spesso ci troviamo a fronteggiare situazioni non programmabili né prevedibili – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – che, però, richiedono un intervento veloce. Questo accordo include il servizio di reperibilità e permette di semplificare l’iter di affidamento di una singola lavorazione. Vedi la pulizia di pozzetti e tubazioni, la formazione di rampe per abbattere le barriere architettoniche, la sistemazione delle pavimentazioni in mattonelle autobloccanti o il risanamento di sezioni stradali deteriorate. Interventi che non sono grandi opere, ma hanno un forte impatto sulla qualità e la sicurezza della circolazione".