Storie di donne, tra ieri e oggi. Il convegno sull’universo femminile

TORRE DEL LAGO

La donna nella cultura, nell’arte, nel teatro, nella magistratura, nella società civile contemporanea. Sono questi, e molti altri, gli spunti di riflessione che saranno al centro della conferenza in programma domani, alle 17, all’Auditorium “Enrico Caruso“ al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, a ingresso libero, organizzato dall’associazione culturale Roberto Mei, in collaborazione con le Rispettabili Logge dell’Oriente di Viareggio, del Grande Oriente d’Italia Palazzo Giustiniani e con il patrocinio del collegio dei Maestri Venerabili della Toscana, del Comune, della Fondazione Mario Tobino e dell’associazione Woman To Be. L’incontro, voluto dalle Logge Massoniche di Viareggio rientra in una tradizione che ogni fine estate si ripete da oltre 60 anni, affrontando sempre temi diversi, legati non solo alla ritualità massonica, ma anche ai grandi temi di interesse generale della contemporaneità, momento propizio anche per raccogliere tutti i fratelli dell’istituzione che sono in vacanza ad un momento di riflessione.

Ed è proprio sull’universo femminile, nei diversi ambiti che formano la società, e anche la vita, di ciascuna donna, che sarà incentrata la conferenza “Donne… in cerca di guai”. Un incontro, moderato da Claudio Giomini, che nasce per raccontare le esperienze di donne, di ieri e di oggi e in cui saranno proprio molte donne ad intervenire durante l’incontro di domani, da Maria Giulia D’Ettore, magistrato del Tribunale civile di Lucca, Carla Guidi presidente onoraria della rete dei Comitati Pari Opportunità della Toscana, Maria Grazia Fontana, presidente Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, Isabella Tobino (in foto), presidente della Fondazione Mario Tobino a Maria Grazia Anatra presidente dell’associazione Woman to be, che racconterà anche il lavoro educativo con i bambini portato avanti da tempo dall’associazione. Ma non solo. Saranno presenti, difatti, affiancate dall’avvocato Mario Galdieri che affronterà la simbologia della donna sotto il profilo Esoterico/Alchemico, anche la regista e sceneggiatrice Vivien Hewitt, l’attrice Martina Benedetti, che proporrà intervalli musicali e accompagnamenti con il Maestro Niccolò Buscemi.

E sempre di donne si parlerà, sfogliando e leggendo, nel corso della conferenza, pagine significative di Mario Tobino dedicate all’universo femminile e riflettendo sulle opere del Maestro Giacomo Puccini e delle eroine, dei personaggi e protagonisti femminili dei suoi drammi.