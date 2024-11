Storie di donne. I fili intrecciati danzati da Rylab

“Quanti fili di vita s’intrecciano in un gomitolo di donna“. Da questo pensiero, nascono quei fili, che si estendono nei loro movimenti, e nelle loro vite, e che formano “Gomitolo di donna“, lo spettacolo, e viaggio intimo, nelle emozioni, nelle lotte e nelle conquiste che le donne affrontano quotidianamente, con una celebrazione di un percorso che attraversa fragilità e coraggio, timore e determinazione, in cui ogni donna è insieme spaventata e forte, fragile e potente.

In uno spettacolo realizzato da Rylab, collettivo di danza contemporanea diretto dalle danzatrici Eleonora di Vita e Camilla Ciucci, e che, con le coreografie di Di Vita, i testi inediti di Ilaria Cipriani, e le interpretazioni di Benedetta Antonini, Lucia Betti, Laura Feresin, Flavia Lanfredini, Laura Morini, Veronica Prosperi, Francesca Puccetti, Giuliano Roche, Laura Serafin e Francesca Trasatti, andrà in scena venerdì, alle 19, al Cantiere Sociale Versiliese al Varignano, in occasione della festa di tesseramento arci 2025.

Un gesto, uno sguardo, un movimento, in cui affiora la pluralità di storie e di vite che si intrecciano nel filo continuo dell’esistenza femminile, nelle voci silenziose che abitano il corpo, nei pensieri che scorrono tra il cuore e la mente, in grida senza suono e alla ricerca di un ascolto più profondo, che Rylab, particolarmente sensibile alle questioni sociali e di genere, si impegna a mostrare, narrare, danzare, rompendo, con la propria arte, tutte le barriere sociali e artistiche fra i generi.