Stoppato il bando per assumere 10 vigili: sarà fatta una modifica

Il Comune di Viareggio vuole assumere dieci agenti di polizia municipale. E’ stato indetto un concorso pubblico, ma al momento i tanti giovani interessati a partecipare dovranno pazientare ancora un po’. Il bando di gara, che era già stato pubblicato sul sito del comune di Viareggio, è stato infatti momentaneamente stoppato. C’è infatti da fare una piccola modifica sul regolamento che comporta comunque l’annullamento del bando e la sua prossima ripubblicazione.

La modifica da apportare riguarda una precisazione sul fatto che la patente A della moto, basta esserne in possesso al momento dell’assunzione e non al momento del concorso. Quindi nella sostanza non fa più da discrimine per l’accesso al concorso. Il nuovo bando con questa correzione sarà pubblicato a breve, anche se non c’è al momento una data precisa. In ogni caso le domande le domande per partecipare possono essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Ad ogni buon conto tutte le informazioni al riguardo saranno pubblicate sul sito del Comune nella sezione bandi e gare.

Per partecipare è richiesta un diploma di scuola superiore e inoltre i candidati dovranno conoscere l’inglese e le applicazioni informatiche più diffuse come Word, Excell, la posta elettronica. Tra i requisiti fondamentali per partecipare c’è il riconoscimento dell’idoneità senza limitazioni eo prescrizioni all’esercizio al ruolo di agente di polizia municipale come accertato dal medico competente. Il candidato deve dimostrare di avere un’ottima vista anche con l’ausilio di occhiali o lenti a contatto e di aver un buon udito.

le domande dovranno essere consegnate – appena la procedura del bando viene sbloccata – all’ufficio protocollo del comune di Viareggio.