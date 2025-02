Stop ai furbetti dei rifiuti. Ordinanza sul verde. Sanzioni a chi sgarra

Stop ai furbetti del verde, in questo caso chi si reca al cassone accanto al cimitero di Strettoia, gestito da Ersu, commettendo violazioni. L’ordinanza firmata venerdì dalla dirigente del Comune Valentina Maggi ha infatti l’obiettivo di mettere un freno a una serie di comportamenti che vanno dal conferimento di altre tipologie di rifiuti fino all’abbandono di sacchetti in terra (nella foto un cittadino pizzicato anni fa mentre scaricava in maniera impropria) oppure l’utilizzo del cassone da parte non di residenti ma di giardinieri che lo usano come "sfogatoio" intasando però la zona. "Di quel cassone – confermano da Ersu – viene fatto un uso abnorme e improprio". Il documento, pertanto, ordina che il conferimento dei rifiuti vegetali sia consentito solo ai residenti che pagano la Tari. Inoltre l’ordinanza vieta l’abbandono di rifiuti al di fuori del cassone, il conferimento di rifiuti di altra natura e l’utilizzo del cassone da parte di giardinieri professionisti o ditte di manutenzione del verde. In caso di violazioni sono previste sanzioni da 25 a 500 euro. Quanto invece alla nuova isola ecologica di Ersu in piazza IV Novembre a Motrone, mancano la pergola con le piante e gli allacci di luce e acqua: inaugurazione entro Pasqua.