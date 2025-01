Stop agli allagamenti. Nuove fognature bianche nelle vie a Vittoria Apuana

E’ arcinoto ormai il problema delle case invase dall’acqua a Vittoria Apuana quando piove. Anche a fronte di un’intensità non troppo forte. Scantinati e interi vani che periodicamente rappresentano un incubo per i residenti. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per la realizzazione della fognatura bianca nel quartiere: un intervento fondamentale per risolvere dunque i disagi per l’allagamento che affligge la zona da anni e riguardo ai quali era stata sollecitata un’opera adeguata da parte proprio dei residenti di questa zona.

"L’avvio dei lavori per la realizzazione della fognatura bianca a Vittoria Apuana si configura come una risposta concreta alle necessità del territorio, mirata a risolvere criticità ormai croniche legate alla gestione delle acque meteoriche", premette l’amministrazione comunale. Le strade coinvolte dai lavori sono quelle valutate come a maggior rischio dai tecnici del Comune: via Castracani, via Savonarola e via Lorenzo de Medici nel tratto compreso tra via Padre Ignazio da Carrara e via Volta. Questi interventi rientrano nell’ambito di un accordo quadro e prevedono un investimento complessivo di circa 300mila euro, inclusa la successiva asfaltatura finale, a garanzia del ripristino ottimale delle superfici stradali.

"L’avvio di questi lavori – commenta il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi - rappresenta un passo importante verso una gestione più efficiente del territorio e verso il miglioramento delle infrastrutture di Vittoria Apuana. La nuova fognatura bianca consentirà di migliorare sensibilmente il deflusso delle acque piovane, riducendo il rischio di allagamenti che affligge la zona da anni e assicurando una maggiore sicurezza per la viabilità e per i residenti". I lavori proseguiranno nelle prossime settimane e verranno eseguiti nel rispetto delle tempistiche previste, cercando di minimizzare al massimo i disagi per i residenti. Entro la prossima estate il complesso intervento dovrà comunque essere concluso in modo da scongiurare definitivamente il ripetersi degli allagamenti in caso di acquazzoni.

Francesca Navari