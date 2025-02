Stop agli allagamenti a Motrone. Si riqualifica il lungomare. Fissato il cronoprogramma

Ancora qualche mese e l’ironico nomignolo "regione dei grandi laghi" non potrà più essere appioppato al lungomare di Motrone. Il 24 febbraio partirà infatti il cantiere per la ristrutturazione del tratto tra piazza IV Novembre e il ponte sul fosso. Una rigenerazione completa, per la "cerniera" tra Tonfano e Focette, che spazierà dalla fognatura al marciapiede lato monti, fino alla riasfaltatura. "Dopo decenni – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – quel tratto di lungomare sarà rimesso in sicurezza con un piano di recupero generale che tiene conto di ogni corrente di traffico che percorre il viale, dai pedoni alle auto. Sarà un intervento ’pilota’ che vorremmo replicare, in futuro, su tutto il viale".

Numeri alla mano, i lavori dureranno fino al 30 maggio e al Comune costeranno 750mila euro. I camminamenti saranno realizzati in asfalto natura con cordolatura in marmo Bardiglio nuvolato, con scivoli anti-barriere architettoniche. Inoltre il piano verrà rialzato e avrà la pendenza necessaria per un deflusso veloce delle acque piovane. Il tutto completato da una nuova rete fognaria, pozzetti e griglie di raccolta, fino all’asfalto ex novo. La prima tranche di lavori riguarderà il tratto di 150 metri più a sud, con partenza dal fosso, per poi proseguire verso nord. "Durante i lavori il lungomare non sarà mai completamente chiuso – conclude Marcucci – grazie alla possibilità di deviare il traffico sulle corsie non interessate dal cantiere. Inoltre, in vista del passaggio della corsa ciclistica ’Tirreno-Adriatico’, il 10 marzo, le recinzioni saranno arretrate a filo del marciapiede". Il prossimo analogo intervento sarà realizzato nella parte a mare del viale Apua.

Daniele Masseglia