Stilista multato:: "Colpa del mio commercialista"

Lo stilista riccionese Matteo Sorbellini, multato per 5mila euro per aver allestito una boutique senza permessi dentro un bar, replica: "Colpa del mio commercialista". "Ovviamente – ricostruisce i fatti Sorbellini – prima di inaugurare la pop up boutique avevo fatto preparare dal mio studio di commercialisti tutta la documentazione necessaria. Era una vendita con tanto di registratore di cassa e Pos. Agli agenti della municipale intervenuti venerdì ho presentato tutti i documenti". Stando ai rilievi della municipale mancava la Scia, un atto necessario per avviare l’attività di vendita. "La documentazione era mancante di quel documento, e in questo l’errore è stato dello studio di commercialisti che se n’è assunto la paternità e pagherà la multa".