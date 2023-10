"Stiamo completando l'iter per la tribunetta del Viareggio Calcio: autorizzazione in arrivo"

È un impianto sportivo di ultima generazione il Marco Polo Sports Center, frequentato ogni giorno da centinaia di bambini e adulti, a cui manca solo la ciliegina sulla torta. Ovvero una tribunetta, da cui i tifosi bianconeri possano seguire le partite casalinghe del Viareggio Calcio. Senza dover “sbirciare“ il gioco dalla rete di recinzione del campo.

Per poter montare la struttura serve il nulla osta della commissione di vigilanza, che include Suap, Coni e Vigili del Fuoco; e l’iter autorizzativo è ancora in corso. "Ci dispiace – dice Andrea Strambi (foto), amministratore della Marco Polo Sports Center – e come ho già detto stiamo lavorando per risolvere la questione. Ovviamente gli ultras hanno il diritto di protestare, anche se ritengo che questo non sia il modo migliore per sostenere la squadra". Una soluzione, temporanea, potrebbe offrirla il campo “Martini“, già adeguato dal Comune per il pubblico spettacolo e sede casalinga della Torrelaghese.