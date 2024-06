"Stiamo arrivando...". Ciucci come la Schlein

Al Nazareno la segreteria del Partito Democratico Elly Schlein esulta, definendo "straordinario" il (circa) 24% dei consensi ottenuti alle elezioni Europee. Poi avvisa la presidente Meloni: "Stiamo arrivando". E così, in via Regia, fa anche il segretario comunale Filippo Ciucci, rimarcando quel "27,05% dei voti raccolti dal Pd a Viareggio, che ha permesso di recuperare quasi 5 punti rispetto alle politiche di due anni fa. E i n 20 seggi il PD – prosegue Ciucci – supera addirittura il 30%". Lo stesso avviso (“Stiamo arrivando“), tra le righe, sembra inviarlo poi a “Casa Viareggio“, la coalizione di liste civiche che si candida alle amministrative per il dopo Del Ghingaro. E infatti il Pd, in una nota, si propone già come "baricentro per la costruzione di un’ampia coalizione formata da tutte le forze progressiste ed aperta a esperienze di vero civismo, per un nuovo governo della città".

"Il risultato di Viareggio – dice ancora il segretario – ci conforta, perché ritengo che sia il frutto di un lavoro di militanza fatto sul territorio. Di proposta e di ascolto. E ci stimola ad occuparci ancora dei temi del lavoro, della lotta alle disuguaglianze, per la riconversione ecologica, per i diritti civili e sociali, per la Pace". Al netto della soddisfazione, "per aver quasi raggiunto Fd’I" almeno in città, Ciucci non può ignorare il dato sull’astensionismo "è un segnale che dovrebbe preoccupare chiunque sia impegnato in politica. Perché racconta di una distanza profonda con il Paese, che noi vogliamo provare a colmare. A partire da Viareggio".