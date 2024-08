Stazzema, scontro auto-moto: gravissimo un centauro ricoverato a Cisanello

Stazzema, 30 agosto 2024 – Grave incidente in moto per un giovane di 25 anni, originario di Milano, nel tardo pomeriggio di oggi, 30 agosto. Il centauro si è scontrato con un’auto all'uscita della Galleria del Cipollaio ad Arni, nel comune di Stazzema.

Il 25enne, rimasto gravemente ferito, è stato soccorso con codice di urgenza rosso e portato con l'elicottero Pegaso all'ospedale di Cisanello di Pisa per i traumi subiti nel violento impatto. Sul posto è intervenuta oltre il Pegaso anche l'automedica Nord di Querceta. Non è il primo incidente grave che avviene alla Galleria del Cipollaio, una strada molto pericolosa soprattutto per chi non la conosce.