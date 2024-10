Stamani "Run for Airc". La grande corsa ’rosa’

“Run for Airc”: l’attesa è finita. Stamani – con partenza alle 10 dal pontile – ci sarà la grande corsa rosa che punta a superare le 1200 presenze del 2023. L’evento, consolidato tra gli appuntamenti del Nastro Rosa, mira a sensibilizzare sull’importanza della ricerca e della prevenzione per la cura del tumore al seno. E’ organizzato dal Comune con il Comitato Toscana di Fondazione Airc, a cui sarà devoluto l’intero incasso delle iscrizioni. Come nelle passate edizioni, la collaborazione tecnica sarà fornita dall’Associazione sportiva Forte dei Marmi Triathlon. La manifestazione prevede un percorso, della lunghezza di 4,5 o 9 chilometri, che partendo dal Pontile toccherà anche il comune di Pietrasanta, attraverso il Parco della Versiliana. Per chi non si fosse ancora iscritto è possibile farlo direttamente sul posta prima dell’inizio della gara fino ad esaurimento magliette. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona, 5 euro per i bambini fino a 12 anni (l’iscrizione del minore è vincolata alla liberatoria che verrà consegnata all’iscrizione). A tutti i partecipanti, fino a esaurimento scorte, verrà consegnato il pacco gara con la nuova t-shirt. In occasione della manifestazione la viabilità sarà così modificata: divieto di sosta e transito dalle 8 su tutta la piazza Navari, su tutta la via Franceschi, via Caio Duilio (tratto compreso tra il viale della Repubblica ed il viale Morin), viale Morin (tratto compreso tra la via Duilio e il confine con il Comune di Pietrasanta), via Nizza tratto dal viale Morin a via Nizza interno (intersezione tra ingresso lato mare e monti del parco La Versiliana). Durante l’attraversamento del viale della Repubblica dei podisti, sarà temporaneamente sospesa la circolazione stradale.

Fra.Na.