Stagista e-commerce Parrucchiere in salone

STAGISTA E COMMERCE

Talea group spa è alla ricerca per inserimento in organico di una figura stage e- commerce a Viareggio da inserire nella funzione marketing affiancato al responsabile di area in ambito: gestione del flusso ordini e dello stock mediante sistema gestionale interno, rapporti con fornitori e magazzino di proprietà, monitoraggio KPI di vendita al fine del raggiungimento del fatturato. Su Linikedin

PERSONALE SALONE

Elio parrucchieri a Viareggio cerca lavorante parrucchierea. Rivolgersi in via Marco Polo 24, Tel. 058451382, mail [email protected]

CAMERIEREA DI SALA

Hotel 4 stelle a Viareggio seleziona camerierae sala, disponibilità immediata tempo determinato part time, anche primo impiego, conoscenza inglese, certificato Haccp, cv: [email protected]

CAMERIEREA AI PIANI

per hotel di Forte dei Marmi. Per candidature: 0584787177 - [email protected]