Staff stagione 2025. In stabilimento balneare

STAFF 2025 STABILIMENTO BALNEARE

Bagno La Vela di Lido di Camaiore cerca per cucina e bar/sala. In particolare: ADDETTI BANCO BAR CAFFETTERIA, CAMERIERI/E DI SALA, AIUTO CUOCO/A (PREPARAZIONE PIATTI DI CUCINA, ANTIPASTI, PANINI), LAVAPIATTI/COMMIS DI CUCINA in grado di organizzare la mise en place di cucina. Ambiente di lavoro familiare, e la gestione dello stabilimento è la solita da oltre 40 anni. Orari e turni personalizzabili, anche prime esperienze. Cv con breve descrizione: [email protected] Whatsapp: 333.1647906

PULIZIA PESCE

Assunzione urgente - inserimento immediato. Si ricerca per sostituzione maternità addetto/a pulizia del pesce in laboratorio ittico, sfilettatura a mano e uso macchinari. Richiesta dimestichezza nella pulizia del pesce (gradita provenienza settore ristorativo e/o esperienza pregressa in pescherie).Cv:

[email protected], 0584 387730, 338 166 26 34