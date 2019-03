La Spezia, 7 marzo 2019 - Lo stadio dei Pini di Viareggio, già chiuso dal 30 giugno 2018 per motivi di sicurezza, resta indisponibile e così la ' Viareggio Cup', lo storico torneo che un tempo si chiamava 'Coppa Carnevale', emigra a La Spezia per le gare programmate nell'impianto. La gara di apertura di lunedì 11 marzo, alle ore 15 tra l'Inter campione uscente e Sporting Braga verrà disputata allo stadio 'Picco' della città ligure e così sarà anche per la finale.

Le altre partite previste allo stadio dei Pini, invece si giocheranno al campo sportivo 'Ferdeghini' - altro impianto di La Spezia - con due incontri. A Viareggio gli interventi realizzati dal Comune per una riapertura temporanea non hanno superato l'esame della Commissione di vigilanza. Tra l'altro la procura di Lucca aveva sollecitato accertamenti da parte dei vigili del fuoco.

Il presidente del Cgc Viareggio, Alessandro Palagi spiega che «la Viareggio Cup va via e chissà se mai ritornerà nella sua sede naturale. Ci dispiace osservare che nonostante l'impegno dell'amministrazione comunale non sia stato possibile trovare una soluzione per non mettere alla porta il torneo giovanile di Viareggio nell'anno in cui ha ottenuto il riconoscimento ufficiale con convenzione firmata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri». Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha detto che «avevamo fatto di tutto per far disputare il torneo a Viareggio e far terminare il campionato di serie D anche alla squadra locale nell'anno del centenario, evitando di emigrare, ed invece ci siamo trovati di fronte a questi problemi che speravamo di risolvere».