Stadio comunale: "Finalmente fruibile a tutti"

"Lo Stadio Buon Riposo è la dimostrazione concreta di ciò che si può ottenere con una politica attenta, che lavora in sintonia con chi vive e anima la comunità". Soddisfatti della collaborazione Comune e Seravezza calcio per la rinascita dell’impianto. "È il risultato di oltre 900mila euro investiti negli ultimi tre anni, un impegno che ha unito pubblico e privato – sostiene l’amministrazione – lo stadio non è più un luogo riservato alla prima squadra e a poche altre categorie di calciatori: oggi è accogliente, sicuro e moderno, dove i giovani e le famiglie possono incontrarsi. Il campo in sintetico, investimento di 650.000 euro da parte di comune e Asd Seravezza Pozzi Calcio congiuntamente, fa sì che questo sia diventato utilizzabile da tutti, per tutto l’anno, feste comprese. Un esempio l’abbiamo avuto a Capodanno: lo stadio era aperto e fin dal mattino si è riempito di ragazzi che giocavano a calcio, correvano e si incontravano sui campetti sintetici, lontani da smartphone e videogiochi. La struttura è messa a disposizione di diverse associazioni e a breve verrà trovata una soluzione per dare spazi ad un altro fiore all’occhiello del Comune, la ginnastica artistica La Rosa"