Stabilizzato Burlamacco. Marcucci confermata fino al Carnevale 2026

Avanti fino al Carnevale 2026. La presidente Marialina Marcucci resterà alla guida della Fondazione, con il suo consiglio d’amministrazione, per le prossime due edizioni della manifestazione. Concludendo così, con la nomina arrivata nel 2016, una stagione lunga dieci anni, e "Garantendo stabilità al futuro del Carnevale".

Ad annunciarlo è stato il sindaco Giorgio Del Ghingaro durante il consiglio comunale chiamato a votare il conferimento della Cittadella (di cui era proprietario il Comune) alla Fondazione Carnevale. Con questa operazione – votata a maggioranza larga, col parere favorevole di Lega e di Fd’I e l’astensione del PD – "Il patrimonio di dotazione della Fondazione aumenta di circa 6,5milioni e mezzo di euro – ha spiegato il primo cittadino –. E ciò significa che la Cittadella avrà più possibilità di sfruttare risorse aggiuntive per poter sviluppare tutta quella serie di lavori che noi abbiamo intenzione di fare".

Uno degli obiettivi, rimasto in sospeso, è la redazione e l’approvazione del masterplan per la copertura della Cittadella, per la quale c’è già un progetto e un prototipo pronto realizzato da Navigo, "con un sistema innovativo capace di sfruttare le energie rinnovabili". In cantiere anche "lo sviluppo delle aree limitrofe – ha aggiunto Del Ghingaro –. Gli investimenti sono tanti, la fondazione è sana e, con questo atto, vogliamo renderla ancora più robusta".

mdc